JARRY, Éliane



Au CHSLD St-Jude de Laval, le 23 mai 2020, est décédée à l'âge de 86 ans, madame Éliane Jarry, conjointe de monsieur André Auclair.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (Danielle), France et Carole (André), ses petits-enfants Florence, Camille (Brandon) et Simon (Marie-Pier), ses frères Jean-Guy (Majella) et André (Jacqueline), ses beaux-frères Gilles, André et Pierre (Liette), ses belles-soeurs Marielle et Lise, ses neveux et nièces, parents et amis.Éliane a succombé à la COVID-19 après une longue maladie d'Alzheimer.La famille recevra les condoléances le 19 septembre de 13h à 15h, à la :DU GRAND MONTRÉALRésidence funéraire Laval2000, RUE CUNARD, LAVAL, QC, H7S 2G5450 934-9808 cfgrandmontreal.comUne cérémonie aura lieu le même jour à 15h en la chapelle du complexe.Plusieurs restrictions sont en places dues à la pandémie actuelle, nous vous recommandons de contacter la Coopérative funéraire du Grand Montréal pour plus d'informations.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Laval.