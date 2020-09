BARSALOU, Fernand



C'est avec un immense chagrin que nous annonçons le décès de Fernand Barsalou à la suite d'une longue maladie, et ce, en dépit d'un combat acharné de sa part. Il est décédé au CHUM le 1er septembre dernier entouré de ses proches.Il laisse dans le deuil sa conjointe dévouée, Josée Rivard, ses filles adorées Marie-Piers (Dominique Née et ses enfants) et Geneviève (Louis Parenteau), la mère de ses filles, Lise Fabi, ses petits-enfants Flavie, Margot et Raphaël, sa soeur Denise (feu Yvon Brault), ses frères Jean-Luc (Nicole Bisaillon) et Aldée (Huguette Dion), ses neveux, nièces ainsi que de nombreux ami·e·s qui lui étaient précieux et auxquels il vouait une amitié indéfectible.Compte tenu des impondérables actuels liés à la COVID-19, la date de la cérémonie commémorative à être célébrée en son hommage sera communiquée prochainement.