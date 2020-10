GRONDIN (née BOLDUC) Monique

GRONDIN (née BOLDUC)

Le 1er septembre 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée Monique Bolduc, épouse de feu Bruno Grondin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jacqueline, Yvon (Aline), Ginette (Gilles), Pierre (Sylvie), Francine (Michel) et Sylvie (André).Elle était la mère de feu Gaston, Michel et Gilles Grondin.Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 10 octobre de 13h à 17h à :505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire aura lieu à 17h en la chapelle du salon.