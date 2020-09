HARVEY, Raymond



De Mascouche, le 28 août 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Raymond Harvey, époux de feu Mme Rollande Ladouceur.Il laisse dans le deuil ses enfants Johanne, Richard (Line), Guy et Diane (Martin), ses petits-enfants Patrick (Éric), Brigitte (Maryann), Shawn (Kelsey), Kimberley (Jonathan) et Nicolas (Audrey), ses arrière-petits-enfants Kélyane, Alycia, Nathan, Raphaëlle, Éloïse, Romy, Mathis et Zachary, son frère Daniel (France), autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 20 septembre 2020 à compter de 12h (midi) au:TERREBONNE (secteur LA PLAINE)Patrick Lajeunesse, Propriétairewww.salonlfc.com514-770-9770suivi d'un hommage à 17h15.N.B: Le port du masque et la distanciation sont obligatoires.