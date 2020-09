DAVIDSON-BROUILLETTE

Céline



À l'hôpital Charles-LeMoyne, le 5 septembre 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée Céline Davidson, épouse de Réjean Brouillette.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Guy (Marie-Josée Moisan), Hélène (François Hamelin), et Stéphan (Annie Tailleux); ses petits-enfants: Audrey (Simon Houle), Louis-Charles (Arianne Blais), Olivier (Émilie Hudon), Sarah (Kevin Besner) et Daphnée (Samuel Guertin); ses arrière-petits-enfants Victor, Léo et Ariane; ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Jardin Urgel Bourgie, 8145 ch. Chambly, St-Hubert (au sud de l'autoroute 30, sortie 73)La cérémonie aura lieu le mercredi 16 septembre 2020, à 19h, en la chapelle du complexe. Heures de visites: le mercredi 16 septembre 2020 de 14h à 19h.