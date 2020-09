LÉONARD, Pierre



À Laval, le 21 avril 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Pierre Léonard, époux de Mme Micheline Beauchamp.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Stéphane (Julie Chartrand), sa fille Dominique (Pascal Therrien) ses petits-enfants Samuel et Jennifer ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 20 septembre 2020 de 14h à 16h30 au complexe funéraire :Un hommage aura lieu ce même jour à 16h30 au complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Ste-Dorothée pour leur soutien et les bons soins prodigués.