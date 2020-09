VÉZINA, Serge



C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de Serge Vézina survenu le 1er septembre 2020 à l'âge de 70 ans.Il laisse dans le deuil ses soeurs: Denyse (Michel Mignault) et Claudette (Gérald Patry), ses frères: André (Glorianne Bélanger), Richard et Daniel, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.En raison des restrictions liées au contexte sanitaire, il n'y aura pas d'exposition ni de funérailles. Une cérémonie se tiendra en toute intimité, le 18 septembre 2020 au cimetière d'Oka pour l'inhumation, suivant les consignes.Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal ou un organisme de votre choix.