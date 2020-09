KIRKLAND Jean D.



De Sainte-Anne-des-Lacs, à Saint-Jérôme, le 1er avril 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Jean D. Kirkland, époux de Mme Marguerite Meloche.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Ann (Hugo Paquin) et Éric, ses belles-soeurs, Mme Monique Meloche (feu Yves Legault), Mlle Suzanne Meloche, O.M.I., Mme Hélène Meloche (feu Yvon Côté) et Mme Monique Tessier (feu Bernard Meloche), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées le vendredi 25 septembre à 13h30, en l'église de Saint-Sauveur. La famille vous y accueillera dès 13h pour recevoir les condoléances.Il fut confié à la :Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Pallia-Vie (www.palliavie.ca).