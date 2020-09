KALIBBALA WALRAVENS

Xavier



Le 29 juin 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Xavier Kalibbala Walravens. Il laisse dans le deuil son fils Mukisa Walravens, ses filles Ssanyu Kalibbala, Ddamali Mirembe Kalibbala, ses cinq petits-enfants Musana Heligon, Mutesi Detorente, Kwani Walravens, Emile Detorente et Kiriko Kalibbala, sa soeur aînée Hélene Walravens, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le dimanche 20 septembre de 12h à 15h. Étant donné les circonstances actuelles, la famille désire accueillir les collègues de travail dès midi, les frères et soeur scouts à partir de 13h15, pour terminer avec une cérémonie intime avec la famille et les amis.