PELLETIER MURPHY, Berthe



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Berthe Murphy Pelletier le 4 septembre 2020, épouse de feu Philippe Pelletier. Elle rejoint ses filles Marielle et Gisèle.Elle laisse dans le deuil ses enfants Robert (Danielle Lemire), Yves et Normand, ses petits-enfants Benoit, Éric, Stéphane, Patrick, Philippe, Marc-André, Bruno-Pierre et Mathieu, ses arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu à l'église des Saints-Anges, 1400 boul. St-Joseph, Lachine, le jeudi 17 septembre 2020 à 10h, suivi de l'inhumation au Cimetière Lachine.La famille sera sur place avant le début de la cérémonie qui est prévue pour 10h.Arrangements funéraires confiés à la