LAUZON, Simon



De St-Rémi D'Amherst, né à St-Clet, le samedi 5 septembre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Simon Lauzon.Il laisse dans le deuil ses enfants, Johanne, Manon (Marcel), ses petits-enfants Karel et Collin, ses arrière-petits-enfants Simone et Léon, ses frères et soeurs Madeleine, Suzanne, Thomas, Thérèse, Anne, André et Cécile, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de soins de l'unité prothétique du Pavillon Philippe-Lapointe pour l'excellence des soins prodigués et pour le support donné à la famille.Il fut confié aux soins des