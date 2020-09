LEBRUN (née Jeannotte) Pauline

C'est suite à ses mots qui la définissent que nous avons l'infinie tristesse de vous annoncer le décès de notre mère chérie, Pauline Jeannotte Lebrun, survenu le 27 juillet 2020 à Laval.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Suzanne Lagacé), Diane, Guy (Manon Gagnon), Sylvain, ses petits-enfants Frédérick (Nathalie Chartier), Audrey, Sara Jane (Mathieu Gladu), Julien, Alexe et ses arrière-petits-enfants, Maïka, Olivier, Raphaël, sa soeur Suzanne (Rénald Lacroix), son frère André ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et sa grande amie Liliane Lapierre "Lili".La famille recevra les condoléances le samedi 19 septembre 2020 de 11h à 14h au :105 DESJARDINS EST, STE-THÉRÈSE 450-473-5934Les funérailles auront lieu en l'Église de Sainte-Thérèse Avila ce même jour à 14h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.