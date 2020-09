SOPORA (née McMullin)



JacquelineC'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Jacqueline Sopora (née McMullin) survenu le vendredi 4 septembre 2020. Elle avait 92 ans.Elle laisse dans un immense chagrin, son époux depuis 56 ans, Klaus Sopora, ses enfants Martha (Craig), Christine (John) et Eric, et ses petits-enfants Griffin, Emma, Logan et Sarah. Elle va manquer terriblement à ses soeurs Marthe (feu Marcel) et Juliette (Roger) et à son frère, Claude. Elle est prédécédée par son frère Jean et ses petits-enfants Owen et Robin.Un service privé pour la famille aura lieu le dimanche 27 septembre 2020 à 11 h à la résidence funéraire :POINTE-CLAIRELa famille tient à remercier tout le personnel incroyable du CHSLD Nazaire-Piché à Lachine pour leurs soins merveilleux.