ST-ARNAUD, Liliane



19 - 2020À Montréal, le 28 août 2020, est décédée Mme Liliane St-Arnaud, fille de feu René St-Arnaud et de feu Antoinette Trudel. Elle était la conjointe de M. Marcel J.F Cléroux.Elle laisse dans le deuil ses neveux, et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera à l'église Saint-Louis-de-Montfort, 635, boul. des Laurentides, Laval. Le service aura lieu le mardi 15 septembre à 13h30.La mise en terre se fera le mercredi 16 septembre à 8h40 au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.La famille tient à vous remercier de votre présence.