LEGAULT, Carole

(née Guillemette)



De Boisbriand, le 24 mars 2020, à l'âge de 63 ans, est décédée Mme Carole Guillemette, épouse de M. Serge Legault.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Karine (Laurent) et Marc (Véronique), ses petits- enfants Antoine, Émily, Alexis, sa mère Mme Marie-Claire Beauséjour, sa soeur Ginette (Hervé), son beau-frère Alain (Marie-Anne), ses belles-sœurs Christine (Christian), Céline et Line (Benoit), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 19 septembre de 9h à 11h30 au :SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même jour à 11h30 en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.