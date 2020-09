LECLERC LAGACÉ, Mireille



À l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, le 1er septembre 2020, est décédée Mireille Leclerc, épouse de feu Jean-Marc Lagacé.Elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie (Jean), sa petite-fille Karine (Marc-Antoine), ses arrière-petits-fils Laurent et Émile, ses frères Guy (Renée), Michel (Lise) et Pierre (Hélène) ainsi que plusieurs parents et amis de longue date.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.La famille recevra les condoléances le vendredi 18 septembre 2020 de 9h à 14h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 chemin Côte-de-Liesse, Ville Saint-Laurent.Les funérailles auront lieu à 14h à la chapelle du complexe.