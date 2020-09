PLANTE, Michel



Entouré d'amour et de paix, à l'Hôpital Juif de réadaptation, le 4 septembre 2020, est décédé à l'âge de 73 ans, M. Michel Plante, époux de Mme Diane Denoncourt (anciennement de Trois-Rivières).Le défunt laisse dans le deuil, outre son épouse, son frère Robert (Ghislaine Demers), son neveu Martin (Marie-Luce Lagrenade), Maxime et Mathis et sa cousine Nicole Fortin; la famille Denoncourt: Jean-Claude, Hélène (Pierre Legault), Madeleine (feu Maurice Boivin), Lise, Monique (Jean-Pierre Lessard) et Denis (Murielle Poulin); ses voisines et amies Lucette Richard et Louise Beaulieu lesquelles ont été d'un grand soutien pendant la maladie de Michel; ses collègues de travail et amis de la, le personnel, les résidents de L'Oasis St-Martin et ses cousins, cousines, neveux, nièces.Un grand merci au personnel de l'Hôpital Juif de réadaptation de Laval pour les meilleurs soins prodigués.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval ou à la Société canadienne de la sclérose en plaques.La coordination des funérailles a été confiée à la:RICHARD & PHILIBERT1350, RUE STE-MARGUERITETROIS-RIVIÈRESUne cérémonie intime sera célébrée le jeudi 17 septembre 2020 à 15h. Heures d'accueil: à partir de 13h. L'inhumation suivra au cimetière St-Louis de Trois-Rivières.Courriel: condoleances@richardphilibert.caSite: www.richardphilibert.ca