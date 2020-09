WOJAS, Stella



Le 4 septembre 2020, Stella Wojas est décédée à l'Hôpital Sacré-Coeur. Elle était atteinte de la Sclérose Latérale Amyotrophique depuis plus de 4 ans. Suite à des souffrances devenues intolérables, Stella Wojas a pris la déchirante décision de recevoir l'aide médicale à mourir. Elle a donné son cerveau pour la recherche sur la SLA a fait don de ses organes pour sauver des vies, donner un sens à sa mort et prolonger la vie d'autres personnes.Elle rejoint ses parents: Marie-Anne et Karol Wojas, son amoureux Robert Daoust et sa soeur Claire Wojas.Elle laisse dans le deuil sa fille unique adorée, Martine St-Louis (Charles B. Thibault), ses petits-enfants Lisa Marie et Arthur, ses soeurs : Cécile, Denise (Julien Jean), Jeanne (Robert Chevrier), son frère Henri (Carole Beaulieu), ses belles-soeurs, beaux-frères, neveux, nièces et ami(e)s.Ses proches se souviendront de son courage, de sa ténacité et de sa combativité face à cette douloureuse épreuve qu'est la Sclérose Latérale Amyotrophique.Une rencontre à sa mémoire aura lieu le vendredi, 18 septembre au complexe funéraire :LAVALentre 13h00 et 16h30 ainsi qu'entre 18h00 et 21h00. Une Célébration à la Vie est prévue vers 20h00. Tous sont les bienvenus pour lui rendre un dernier hommage.Des dons à sa mémoire peuvent être faits à Transplant Québec, la Fondation de l'Hôpital Sacré-Coeur, la Société SLA du Québec ou à l'organisme de votre choix.La famille tient à remercier tous les professionnels de la santé qui l'ont accompagnée tout au long de sa maladie et particulièrement dans le cheminement de fin de vie.