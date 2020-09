TURCOTTE MESSIER

Suzanne



Le 5 septembre 2020, à son domicile, entourée de l'amour de sa famille, nous a quittés paisiblement à l'âge de 72 ans, Suzanne Turcotte épouse de Clovis Messier.Outre son époux Clovis, elle laisse dans le deuil ses enfants Martin et Stéphanie, ainsi que ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, autres parents et amis.La crémation a eu lieu au crématorium Girardot & Ménard.La famille vous accueillera le samedi 24 octobre de 9h à 12h15 au salon duGIRARDOT & MÉNARD470, RUE DUFFERINGRANBY J2G 9G2Tél: 450-372-4498 Téléc.: 450-372-2738courriel: complexe@girardot-menard.comLa célébration en mémoire à sa vie se tiendra ce même samedi, 24 octobre, à 12h30 en la chapelle du complexe.Pour la sécurité de tous, le personnel de Girardot et Ménard vous assure que les consignes de la Santé publique sont appliquées. Le port du masque est donc obligatoire.