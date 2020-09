HAMELIN, Ghislaine



À Magog, est décédée le 30 novembre 2019, Mme Ghislaine Hamelin à l'âge de 84 ans. Elle était l'épouse de feu M. Jean-Pierre Grégoire et la fille de feu René Hamelin et feu Laurette Laframboise.Elle laisse dans le deuil ses soeurs: Monique (André Marion) et Francine (Georges Béliveau) ainsi que neveux et nièces, autres parents et amis.Elle était également la soeur de: feu Pierrette (Robert Perreault), feu Carmen (feu Conrad Racine), feu Irenée (feu Denise Beaudry), feu Huguette (feu Roger Grégoire).La famille accueillera parents et amis pour recevoir les condoléances à la paroisse St-Fabien de Montréal (6455 de Renty, Montréal, H1M 1M3)le samedi 19 septembre 2020 de 10h à 11h. Les funérailles suivront à 11h. La mise en terre au Repos St-François D'Assise se tiendra en après-midi.