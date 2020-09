SERRE, Lina



À St-Jean-sur-Richelieu, le 15 avril 2020, à l'âge de 89 ans est décédée Mme Lina Serre. Elle était native de La Prairie et demeurait à St-Jean-sur-Richelieu.Elle laisse dans le deuil sa soeur Andréa (Raymond Sénécal) et ses frères Jocelyn (Lucille Chevrier) et André. Elle laisse également plusieurs neveux et nièces, parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 19 septembre 2020 à 14h, à l'Église La Nativité, 155 rue St-Jean, La Prairie, Qc, J5R 2J9.