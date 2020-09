DURAND, Nicole



À Saint-Basile-le-Grand, le 8 avril 2020, à l'âge de 80 ans et 10 mois, nous a quittés Nicole Durand, épouse de feu Monsieur André Houle.Elle laisse dans le deuil ses enfants: David (Marie-Hélène), Isabelle (Érik) et Nathalie, ses petits-enfants: Alexandra, Daphnée, Antoine, Évelyne et Vincent; ses frères et ses soeurs : feu Yolande (feu Gilles), feu Sylvette (feu Dominic), Marie-Marthe (feu Fernando), Jacques-André (Pierrette), Alain (Manon) et ses cousins et cousines, amis et amies.La famille vous accueillera pour l'inhumation des cendres, le samedi 19 septembre à 10h25, au :4601, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL (QUÉBEC) H3V 1E7La famille remercie la Résidence Maison Villa D'aujourd'hui et les intervenants du groupe de maintien à domicile du CLSC St-Hubert et du CSLC Des Patriotes.