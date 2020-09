TROTTIER, Rodrigue



De St-Joseph-du-Lac, le 1 septembre 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Rodrigue Trottier, époux de Mme Huguette Richard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Josée (François), Stéphane et Sophie (François), ses petits-enfants Gabrielle, Ariane, Thomas, Léa et sa mère Amélie, ses soeurs Jovette, Estelle (Gilles) et Marie-Agnès (Roger), ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:146, RUE ST-LOUISST-EUSTACHE, QC J7R 1Y2Tél: 514-871-2020www.dignitequebec.comle samedi 19 septembre de 12h à 16h. Une cérémonie aura lieu le même jour à 16h au salon funéraire.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.