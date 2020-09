CORBEIL ROY, Françoise



À Montréal, le 24 mars 2020, à 91 ans, est décédée Françoise Corbeil épouse de feu Jean-Paul Roy, retraitée de l'enseignement.Elle laisse dans le deuil ses quatre enfants: Jean-Marie (Lucie Plourde), Michel (Hélène Tessier), Christiane (Daniel Rioux) et François (Virginie Berrit); ses dix petits-enfants: Marie-Ève, Julie-Anne, Andréanne, Geneviève, Marie-Hélène, Jean-François, Jacinthe, Julien, Morgane et Nathan; ses huit arrière-petits-enfants: Gabrielle, Éléanore, Xavier, Zacharie, Francis, Léa-Jade, Adélie et Flora; son frère Gilles (Claire Leroux); de nombreux neveux et nièces, ainsi que plusieurs amis des Tours Gouin, où elle résidait depuis huit ans.Les funérailles auront lieu le samedi 19 septembre 2020, à 11h, à l'église de La Visitation, 1847 boul. Gouin Est, à Montréal. Suivra l'inhumation, au Repos Saint-François d'Assise.