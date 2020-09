COALLIER, Antonio



À Boucherville, le 8 juillet 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Antonio Coallier, époux de Mme Lise Chevalier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Robert, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 20 septembre de 13 h à 16 h au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 - Téléc. : (450) 655-0941Une liturgie de la Parole aura lieu le même jour à 16 h en la chapelle duL'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19. Le port du masque est obligatoire.