LUCIER, Jeannine



À Montréal, le mardi 18 août 2020 est décédée, à l'âge de 90 ans, Jeannine Lucier, épouse de Zéphyr (Pierre) Bricout.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs Pierrette (André Marquis), Michel (Suzanne Prévost), Monique (Jean-Guy Hébert), Pierre (Diane Gagnon) et Suzanne (François Brunet); l'ont précédée Jacques et Denise Senécal. Elle laisse aussi les enfants de Zéphyr : Anick, Michel, Thérèse et Claude, ses neveux et nièces, parents, voisins et amis.Étant donné les circonstances actuelles, une cérémonie privée aura lieu ultérieurement pour ses proches.