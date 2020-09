RIENDEAU, Roma



Le 18 mai 2020, à l'âge de 98 ans, est décédé Roma Riendeau, époux de feu Lucienne Labelle.Il laisse dans le deuil ses enfants: Denis, Lorraine, Michel (Danielle), Roger (Murielle), Alain (Margot), Mariette (Pierre), Diane, Yves (Carole) et Daniel (Maryse); ses 17 petits-enfants et ses 13 arrière-petits-enfants; ses soeurs Lucille, Hélène, Solange, Marie-Paule, Liliane et Huguette, ainsi que de nombreux autres parents et amis.Roma, un homme de famille, dévoué, passionné du violon, a été lucide jusqu'à la fin.La famille recevra les condoléances le samedi 19 septembre 2020 de 11h à 14h, au Jardin Urgel Bourgie, 8145 ch. de Chambly, St-Hubert (au sud de l'autoroute 30, à la sortie 73)Une cérémonie suivra à 14h en la chapelle du complexe.