LABELLE, Marie-Berthe



C'est avec un immense chagrin que notre maman chérie que nous aimions tant nous a quittée. Mme Marie-Berthe Labelle, de Rosemère, épouse de feu M. Lucien Labelle, est décédée le 7 septembre 2020, à l'âge de 90 ans et 11 mois.Elle laisse dans le deuil ses quatre filles Denise (Michel), Claudette, Francine (Pierre) et Johanne (Bruno), ses six petits-enfants, ses six arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 15 septembre dès 10h30, en l'église Sainte-Françoise Cabrini (20, rue de l'Église, Rosemère). Les funérailles auront lieu le même jour à 11h, suivies de l'inhumation au cimetière de Ste-Thérèse d'Avila.