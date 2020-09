Carré de porc et légumes rôtis

6 PORTIONS | PRÉPARATION : 30 MIN | CUISSON : 1 H 45 MIN

Ingrédients

1 carré de porc de 6 côtes, paré

(environ 2 lb/1 kg en tout) 2 c. à soupe de romarin frais, haché finement

1 c. à thé de cumin moulu

1 c. à thé de poudre d’ail

1 c. à thé de poivre

1⁄2 c. à thé de sel

1⁄2 c. à thé de flocons de piment fort

12 pommes de terre grelots,

coupées en deux 4 gousses d’ail non pelées

4 échalotes françaises, coupées en deux

1⁄2 courge poivrée non pelée,

épépinée et coupée en quartiers 2 c. à soupe d’huile d’olive

4 brins de romarin frais

sauce chimichurri (voir recette)

Technique

Sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin, déposer le carré de porc, le côté gras vers le haut. Dans un petit bol, mélanger le romarin haché, le cumin, la poudre d’ail, le poivre, le sel et les flocons de piment. Parsemer uniformément le carré de porc de ce mélange et frotter la viande pour bien répartir les épices. Cuire au four préchauffé à 375 °F (190 °C) pendant 1 heure. Entre-temps, dans un grand bol, mélanger les pommes de terre, l’ail, les échalotes, la courge et l’huile. Retirer la plaque du four et déposer le carré de porc sur une planche à découper. Étendre le mélange de légumes sur la plaque et ajouter les brins de romarin. Déposer le carré de porc sur les légumes. Poursuivre la cuisson au four 35 minutes ou jusqu’à ce qu’un thermomètre inséré dans la partie la plus épaisse du carré de porc indique 155 °F (68 °C). Retirer la plaque du four, déposer le carré de porc sur une planche à découper et le couvrir de papier d’aluminium, sans serrer. À l’aide d’une spatule, retourner les légumes sur la plaque, puis poursuivre la cuisson au four de 5 à 10 minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres. À l’aide d’un couteau bien aiguisé, couper le carré de porc en 6 côtelettes épaisses. Servir avec les légumes rôtis et la sauce chimichurri.

Sauce chimichurri

DONNE ENVIRON 3⁄4 T. (180 ML)

Au robot culinaire, en actionnant et en arrêtant l’appareil, hacher finement 2 1⁄2 t. (625 ml) de persil italien, tassé, 1⁄2 t. (125 ml) de coriandre fraîche, tassée, et 2 oignons verts, coupés en trois, avec 2 c. à soupe (30 ml) de vinaigre de vin rouge, 1 gousse d’ail, 1⁄2 c. à thé (2 ml) de sel, 1⁄4 c. à thé (1 ml) de poivre et 1 pincée de flocons de piment fort. En actionnant l’appareil, incorporer 1/3 t. (80 ml) d’huile d’olive en un mince filet jusqu’à ce que le mélange soit lisse. Incorporer environ 2 c. à soupe (30 ml) d’eau de la même manière, jusqu’à ce que la sauce ait la consistance désirée.