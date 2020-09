TURGEON BASTIEN, Lucille



À Montréal, le 16 avril 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Lucille Bastien, épouse de feu monsieur Paul-Émile Turgeon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel, Mariane et Claudine (Pierre Chamberland), ses petits-enfants Yannick et Marilou, sa soeur Lise, son beau-frère Roger, ses neveux et ses nièces.Les membres de sa famille vous accueilleront à la salle communautaire de la Maison des Sourds de Montréal, 8141, rue de Bordeaux, le samedi 3 octobre 2020 à partir de 10h. Une célébration de la Parole aura lieu à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Réseau de la santé sexuelle des Sourds du Québec (anciennement la Coalition Sida des Sourds du Québec), 2075, rue Plessis, bureau 320, Montréal (Québec), H2L 2Y4.