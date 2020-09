Comment parvenir à oublier mon avortement ?

Je suis une professionnelle de 45 ans et mère d’une famille de trois enfants. J’ai ramé pour parvenir à la réussite et j’aurais toutes les raisons du monde d’être fière de mes accomplissements. Mais il y a une erreur sur mon parcours qui me revient en mémoire de façon sporadique, mais régulière.

Il y a 7 ans, alors que mes enfants avaient huit, cinq et trois ans, je suis devenue enceinte sans même comprendre pourquoi puisque j’utilisais des moyens contraceptifs. Nous étions alors mon conjoint et moi dans un formidable boom de carrière, nous venions à peine de trouver un rythme de travail et de vie acceptable, et je ne me voyais pas retourner aux couches, aux nuits sans sommeil ainsi qu’à la vie auprès d’un bébé qui demande le maximum, quand je venais à peine de m’en sortir et de retourner à ma carrière.

Après discussion avec mon conjoint qui, même s’il adore nos enfants, partageait ma non-envie de repartir à neuf avec un quatrième, on a décidé que j’allais avorter. Je ne vous dirai pas que ça s’est fait de gaieté de cœur, mais au moins ça s’est fait dans les meilleures conditions possible, et surtout dans les premières semaines de ma grossesse.

On n’en a jamais parlé aux enfants, et pas plus à mon père (ma mère étant décédée) qui, vu son grand âge et sa vulnérabilité, aurait certainement été heurté par la chose. Par contre, on en a glissé un mot aux parents de mon conjoint, plus jeunes que mon père, dont on a toujours été très proches, puisqu’ils nous épaulent beaucoup avec les enfants. Bien que mitigée, leur opinion sur notre décision ne fut pas négative, loin de là. Mais il n’en demeure pas moins que ma belle-mère, même si ce n’est pas régulièrement, me rappelle le fait qu’on pourrait être une famille plus grosse et qu’un petit-enfant de plus, lui en ferait un de plus à aimer.

Je sais qu’elle ne le fait pas méchamment, mais ça me blesse chaque fois. Et on dirait, même si elle n’y a pas fait allusion au cours des derniers mois, qu’avec la pandémie qui a mis nos vies sur « pause », j’ai ressenti le manque de cet enfant plus que jamais. Je ne vous cacherai pas que ça gâche ma vie, alors que du côté de mon mari, il est même étonné que je revienne sur une décision réfléchie. On voit bien que ce n’est pas lui qui donne naissance.

J’aimerais tellement me libérer de ce poids pour passer à autre chose, mais est-ce possible ? Je ne regrette pas de ne pas avoir un quatrième enfant, car je suis consciente du poids que ça pourrait représenter sur notre vie de couple et de famille, mais je me sens coupable d’avoir posé le geste fatal.

Anonyme

On ne vous a jamais dit que même si un enfant qu’on a porté n’a jamais vu le jour, ou qu’il est né dans des conditions non viables, il fallait quand même faire son deuil ? Selon les spécialistes « si vous refusez de faire face à la douleur de la perte, elle deviendra chronique, car le deuil est la seule façon de guérir. »

La culpabilité étant l’un des sentiments les plus fréquents suite à un avortement, il est important de l’évacuer au plus vite. Vous avez pris une décision commune, réaliste et en toute connaissance de cause, et vous devez donc reparler de ce qui vous préoccupe avec votre conjoint et faire avec lui un rituel d’adieu si cela n’a pas été fait. Ce n’est pas en faisant semblant que tout est correct que vous allez évacuer de votre tête ce passage problématique de votre vie. Mais surtout, comme vous semblez dans une relation de confiance avec votre belle-mère, vous devez lui faire savoir la peine qu’elle vous fait en ramenant ce sujet sur le tapis.