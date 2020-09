Côtelettes de porc épicées et légumes rôtis

4 portions | Préparation : 20 min | Cuisson : 30 min

Ingrédients

4 t de choux de Bruxelles coupés en deux

12 oz de carottes coupées en deux sur la longueur

1 oignon rouge en quartiers

3 c. à soupe d’huile d’olive

1 c. à soupe de cumin moulu

1 c. à thé de poudre d’ail

4 côtelettes de porc avec l’os (environ 1 1⁄2 lb / 750 g en tout)

sel et poivre

Préparation

Sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin, déposer les choux de Bruxelles, les carottes et l’oignon. Arroser de 2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive. Saler, poivrer et parsemer de la moitié du cumin et de la poudre d’ail. Mélanger, puis étendre les légumes en une seule couche sur la plaque. Cuire 20 minutes au four préchauffé à 425 °F (220 °C). Entre-temps, saler et poivrer les côtelettes de porc. Les parsemer du reste des épices puis frotter avec les doigts pour les faire pénétrer. Dans un grand poêlon, chauffer le reste de l’huile d’olive à feu moyen-vif. Ajouter les côtelettes de porc et cuire 4 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient dorées (les retourner à mi-cuisson). Remuer les légumes sur la plaque, puis déposer les côtelettes de porc par-dessus. Poursuivre la cuisson 10 minutes ou jusqu’à ce que le porc soit encore légèrement rosé à l’intérieur.

UN BON TRUC

En saisissant la viande dans un poêlon chaud avant de terminer sa cuisson au four, on rehausse sa saveur et on préserve sa tendreté.