RICHARDS, née LEDUC

Elise Thérèse



À Lachine, le 6 septembre 2020, est décédée Elise Thérèse Leduc Richards, suite à un court mais courageux combat contre le cancer à l'âge de 89 ans.Native de La Tuque, elle était l'épouse bien-aimée de feu Ira Richards décédé en 1987. Thérèse était prédécédée par ses parents Emma Cantin et Jean-Baptiste Leduc et ses frères Robert, Roland (Estelle), Roger (Cécile) et Ovide.Elle laisse dans le deuil son frère Régis (Carole), ainsi que plusieurs nièces, neveux, filleule(s) et amis très chers.Thérèse était très active dans sa communauté. Son sourire chaleureux, sa générosité et sa positivité nous manqueront beaucoup.Compte tenu des circonstances actuelles, les funérailles seront diffusées via Zoom en temps réel le samedi 26 septembre 2020 à 15h00. Pour recevoir une invitation à la célébration virtuelle de la vie de Thérèse, veuillez contacter la :514-639-1511, www.jjcardinal.caEn mémoire de Thérèse, des dons peuvent être fait à la Société canadienne du Cancer, aux Amis de la Bibliothèque de Montréal ou aux Amis du Jardin Botanique.