COUTALLER QUÉMÉRÉ

Jeanne



Le 3 septembre 2020 à Longueuil, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Jeanne Quéméré, née Coutaller.Épouse de feu François Quéméré, elle laisse dans le deuil ses quatre enfants Louis, Odile, Yvette et Denis, six petits-enfants, un arrière-petit-fils, ainsi que des parents et ami-e-s au Québec et en France.Une cérémonie en son honneur se tiendra le 3 octobre 2020 à laEn raison des restrictions liées à la situation sanitaire, la famille ne pourra accueillir qu'un nombre limité de personnes, qui seront invitées personnellement.