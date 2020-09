Morin, Laurier, M.D.



À l'Unité des soins palliatifs du CHUM, le 17 mars 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé paisiblement Laurier Morin, époux de feu Louise Dugal Morin.Il laisse dans le deuil, ses enfants: Sonia, Éric (Anne Gélinas), Carl (Janie Couillard) et Sophie (Sam Choucha); ses petits-enfants: Antoine, Évelyne, Rosalie, Élisabeth, Gabriel, Xavier, Caroline et Audrey; ses frères et soeurs: feu Bernard (Ghislaine Fortin), Francine (Paul Mathieu), Thérèse, feu François (Odette Dumas), Gabriel (Louise Leblanc) et Jeannot (Lorraine Dubeau); ses belles-soeurs et beau-frère: Lise (feu Claude Martel), Céline (Dennis Murphy), feu Charles Dugal, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Aîné d'une famille de huit enfants, Laurier est né et a grandi à Saint-Sébastien. Ses parents, sensibles à son goût pour la lecture et l'apprentissage, l'ont encouragé à poursuivre ses études et à compléter son cours classique au Séminaire de Saint-Victor de Beauce. Par la suite, il a fait des études de médecine générale et a entrepris une spécialisation en radiologie à l'Université Laval. De 1968 à 1997, il a pratiqué une médecine spécialisée, l'imagerie médicale, au centre hospitalier de Verdun.Homme de peu de mots, réservé, d'une grande humanité, il inspirait confiance. Les gens se livraient naturellement à lui, sachant qu'ils pouvaient compter sur sa qualité d'écoute et sa grande discrétion. On se souviendra également de sa passion pour le jardinage, la musique, les voyages et la culture, sans oublier sa gentillesse et son humour pince-sans-rire qui nous le rendaient si attachant.La famille tient à remercier particulièrement tout le personnel soignant du CHUM pour l'attention et les soins exceptionnels prodigués.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1275 Dollard, LaSalle, H8N 2J1, le samedi 19 septembre 2020 de 10h à 12h et de 14h à 17h, suivi d'une liturgie de la Parole en la chapelle.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des messages de condoléances et des dons à la Fondation du CHUM ou à la Fondation du centre hospitalier de Verdun. https://fondationduchum.com/je-donne/ ou https://fondationsanteurbaine.com/