CHARETTE (née Côté), Denise



À Montréal-Nord, le 10 septembre, à l'âge de 82 ans, est décédée Denise Côté, épouse de feu Roland Charette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Johanne), Serge (Jacques) et Nathalie, ses petits-enfants Geneviève, Florence et Vincent, ses frères et soeurs Alice, Jeannine, Robert et Jean, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, ses nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 19 septembre dès 13 h au :T : 514 721-4925 o F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)Une célébration de la Parole aura lieu le jour même à 16 h.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.