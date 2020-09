PITRE, André



À Montréal, le 31 mars 2020 est décédé M. André Pitre, époux de Marcelle Bertrand.Il laisse dans le deuil ses fils Alexandre (Dominick), Philippe (Nancy), Jean-Olivier (Nelly), ses petits-enfants Anthony, Jimmy et Nina, sa soeur Geneviève (Robert), son frère Bernard (Sylvie) ainsi que son beau-frère Guy (feu sa soeur Denise) et ses belles-soeurs Élaine et Louise (Jean), neveux, nièce et parents.La famille recevra les condoléances le samedi 19 septembre 2020 dès 14h00, suivi d'une cérémonie à 16h30, au complexe :Au lieu des fleurs, vous pouvez envoyer des dons à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal.