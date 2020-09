PERRIER, Gilbert



À Saint-Colomban, le 7 août 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Gilbert Perrier, époux de feu Mme Fernande Fortin.Il laisse dans le deuil, ses enfants Annie (Daniel Racine) et Dominic (Mylène Zuccherato), ses petits-enfants Sabrina, Olivier (Roxanne), Philip (Anne), Christophe et Zachary, ses arrière-petits-enfants Léo et Zoé, ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, ses nièces, ainsi que d'autres parents et amis.Selon ses volontés, il fut incinéré. La famille accueillera parents et amis le samedi 19 septembre 2020 de 14:00 à 18:00 à la :SAINTE-ANNE-DES-PLAINESTél. 450 478-1910 Téléc. 450 478-3373info@maisonfunerairegroulx.comUne liturgie sera célébrée à 17:30 au salon.