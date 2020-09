Grand Prix de Toscane: Stroll partira 7e

Le pilote de l’écurie Mercedes Lewis Hamilton a encore une fois remis le meilleur temps des qualifications, samedi, au Grand Prix de Toscane. Le Québécois Lance Stroll (Racing Point), quant à lui, partira septième.

• À lire aussi: «Je sens qu’on est très près d’une entente»

• À lire aussi: Une première finale en 4 ans et demi pour Eugenie!

Il s’agit d’une 95e position de tête en carrière pour le Britannique, qui a complété un tour rapide en 1 min et 15,144 s. Son coéquipier Valtteri Bottas a été bien malheureux de terminer au deuxième rang, six millièmes de seconde plus lent, alors qu’il avait dominé les trois séances d’essais libres jusque-là.

Max Verstappen (Red Bull) s’élancera en deuxième ligne avec son comparse Alexander Albon.

En Q3, le pilote Renault Esteban Ocon a été victime d’un tête-à-queue dans la dernière minute de l’exercice. En raison du drapeau jaune qui s’en est suivi, plusieurs pilotes n’ont pas été en mesure d’améliorer leur temps, notamment Bottas et Stroll.

Le Montréalais a concédé 1,212 s à Hamilton et a également tout juste été devancé par l’autre Racing Point de Sergio Perez.

Vainqueur surprise du Grand Prix d’Italie il y a une semaine, le pilote français Pierre Gasly (Alpha Tauri) a été éliminé dès la première vague de coupures. Il s’élancera de la 16e position sur la grille de départ.

Dans ce Grand Prix de Toscane fortement associé à l’image de la légendaire écurie Ferrari, le Monégasque Charles Leclerc a pris le cinquième rang, alors que Sebastian Vettel n’a pu faire mieux que la 14e place.