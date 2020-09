Insalubrité extrême dans son loyer

Déchets partout sur le sol et dans la cuisine, boîtes de pizza et caisses de bière vides, matelas souillé, moisissures : un propriétaire d’immeubles à logements de Québec a retrouvé vendredi l’un de ses loyers dans un état d’insalubrité extrême et des dommages estimés à plus de 15 000 $.

Richard Côté allait à la rencontre de son locataire vendredi matin, après avoir eu gain de cause à la Régie du logement pour l’expulser en raison de loyers impayés.

À son arrivée, le locataire avait pris la poudre d’escampette et M. Côté a découvert une véritable soue à cochons.

« Ça fait 20 ans que je suis propriétaire d’immeubles, et c’est la première fois que je vois ça », laisse tomber M. Côté, sac-poubelle dans une main et déchets dans l’autre.

Ce dernier somme le gouvernement de permettre aux propriétaires de demander un dépôt de garantie lors de la signature d’un bail.

« J’étais découragé en entrant », poursuit le propriétaire, qui évalue les dommages à près de 15 000 $.

De quoi donner mal au cœur

Photo Catherine Bouchard

L’état dans lequel se trouve le logement a de quoi donner mal au cœur. Le plancher était rempli de déchets, de mégots de cigarette, de bouteilles de méthadone vides et de saleté.

Le représentant du Journal a été incapable d’entrer dans la salle de bain – qui sera à refaire complètement, selon le propriétaire – alors que la toilette semblait ne jamais avoir été nettoyée.

Dans la cuisine, les emballages de nourriture vides et les emballages de bière masquaient le comptoir en entier et une odeur répugnante accompagnait la scène qui l’était tout autant.

Photo Catherine Bouchard

Une des pièces, qui servait à cultiver du cannabis, a été endommagée à cause de l’humidité.

Le locataire, un homme d’une quarantaine d’années, y restait depuis 2016. Au début, rien ne laissait présager qu’il laisserait son loyer dans un tel état, indique M. Côté. C’est avec le temps que la fiabilité du locataire s’est effritée.

Propriétaires mal protégés

Hans Brouillette, porte-parole de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ), rappelle que le dépôt de garantie a été reconnu légal par le tribunal, mais que le gouvernement n’a toujours pas pris position sur le sujet. « Le dépôt de garantie doit toutefois faire partie d’options, donc on ne peut pas l’exiger comme tel », indique M. Brouillette.

Si le locataire ne choisit pas le dépôt, il devra toutefois fournir une sûreté, comme se prendre un colocataire ou cosigner le bail avec une autre personne en tant que caution, si le propriétaire le demande. Toutefois, cette reconnaissance du tribunal est applicable seulement aux nouveaux baux.

« Tous ceux qui ont des baux aujourd’hui et qui craignent que des locataires laissent le logement en mauvais état, bien, ils ne sont pas davantage protégés, car ça ne change pas les baux actuels, on parle des nouveaux baux dans lesquels les dépôts vont s’implanter », précise le porte-parole.