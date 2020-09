L'adresse courriel critiquée retirée par le CISSS de Chaudière-Appalaches

Moins de 12 heures après sa parution, le CISSS de Chaudière-Appalaches a dû retirer une communication de sa page Facebook qui s’adressait aux personnes n'ayant pas reçu leurs résultats du test de dépistage de la COVID-19.

C’est que l’adresse courriel qui était proposée à ces individus était beaucoup trop difficile à retenir, notamment parce qu’elle ne comptait pas moins de 47 caractères: «soutientechbdcoviddqepe.cisssca@ssss.gouv.qc.ca».

Une porte-parole de la santé publique a précisé qu’il y aura une nouvelle publication plus claire et plus facile à comprendre sous peu.

Le système avait été mis en place pour aider les personnes n’ayant pas reçu leurs résultats trois jours après avoir effectué leurs tests de dépistage. Le CISSS leur demandait de les informer de cette situation.

Une façon de faire qu’a tout de suite déploré Paul Brunet, porte-parole du Conseil pour la protection des malades.

«C’est à vous autres d’aller au-devant, alors que le service devrait venir des autorités. Avez-vous été testé? Avez-vous eu votre résultat? Non, on va vérifier», lance M. Brunet.

Samedi, la santé publique de Chaudière-Appalaches n’était pas en mesure de fournir de données sur leur capacité d’analyse des tests effectués parce que les travailleurs sont trop débordés.