Le démocrate et le terroriste

Il y a une scène d’anthologie, dans le film Les Rose, de Félix Rose.

Une image-choc qui représente parfaitement les tiraillements qui ont depuis toujours déchiré les mouvements d’indépendance nationale, de l’Irlande du Nord à l’Algérie en passant par la Corse, le Pays basque et le Québec.

Ti-Poil consterné

Nous sommes en 1981.

Jacques Rose est sorti de prison depuis trois ans.

Lors d’un congrès du Parti québécois, en décembre 1981, l’ex-felquiste se pointe au micro pour appuyer une motion proposant la radicalisation du projet indépendantiste.

Quand il se nomme, de nombreux péquistes se lèvent pour l’ovationner.

Jacques Rose sourit, visiblement touché par un tel accueil.

René Lévesque, quant à lui, est consterné. Il se prend la tête à deux mains.

Il n’arrive pas à croire que 11 ans après les événements tragiques qui ont mené à l’assassinat du ministre Pierre Laporte, des membres de son parti applaudissent chaleureusement un terroriste.

Il a l’air dégoûté.

On a l’impression qu’il veut tout lâcher.

Lui qui, le 18 octobre 1970, avait publié un texte dans Le Journal de Montréal condamnant en termes extrêmement durs les actions du FLQ (« Quels que soient les motifs qui font qu’un assassinat est commis, un assassinat demeure un assassinat ») voilà qu’il se rendait compte à son plus grand désarroi que le mythe romantique de la lutte armée faisait toujours vibrer une certaine partie de ses troupes.

« Ils ont tué leur cause »

Pour René Lévesque, il n’y avait pas l’ombre d’un doute.

Non seulement les actions du FLQ n’avaient aucunement aidé le projet indépendantiste, ils lui avaient, au contraire, nui.

« Si les felquistes ont vraiment cru avoir une cause, ils l’ont tuée en même temps que Pierre Laporte, et en se déshonorant ainsi, ils nous ont tous plus ou moins éclaboussés », avait-il écrit dans son texte mentionné plus haut.

Rien de pire pour discréditer et enlever toute légitimité à un projet politique que de faire couler le sang en son nom.

Comme l’écrivait aussi Albert Camus : « Le terrorisme est un crime que l’on ne pourrait excuser. »

Cinquante ans plus tard, où en est la jeunesse ? Penche-t-elle du côté des frères Rose ou du côté de René Lévesque ?

Croit-elle encore en l’efficacité du processus démocratique pour changer les choses ou pense-t-elle au contraire que seule la violence peut transformer le monde ?

Donnez-leur des Rose

À chacun de répondre à cette question.

Personnellement, quand je regarde la montée du radicalisme politique (de droite comme de gauche) chez les jeunes, et quand je lis avec quelle violence ils condamnent tous ceux qui ne pensent pas comme eux sur les médias sociaux, j’ai tendance à croire qu’une bonne partie de la jeunesse est en train de succomber aux sirènes de la révolution armée.

Pas étonnant que le film Les Rose remporte un tel succès auprès de certains jeunes.

Certes, ce succès-surprise montre que beaucoup de jeunes ont soif de connaître ce pan de l’histoire du Québec qu’on ne leur enseigne plus.

Mais ça démontre aussi selon moi que plusieurs jeunes trouvent les bonnes vieilles luttes armées des années 1970 « ben cool ».

Et ça, ce n’est pas une bonne nouvelle.