Québec solidaire largue sa campagne «Ultimatum 2020»

Québec solidaire met de côté sa campagne environnementale «Ultimatum 2020» pour se recentrer sur son action sociale, alors que la pandémie a profondément affecté l’économie du Québec.

• À lire aussi: Pas de sitôt un revenu minimum garanti pour tous

• À lire aussi: La grande débarque de Québec solidaire

• À lire aussi: Infection à la COVID-19: une banque de 10 jours de congé de maladie payés

«C’est la chose responsable à faire lorsqu’un événement de l’amplitude d’une pandémie surgit. Refaire son plan de match et repartir sur de nouvelles bases», a annoncé le leader parlementaire du parti, Gabriel Nadeau-Dubois, samedi en marge du congrès virtuel du parti de gauche.

L’action politique du parti sera recentrée sur trois axes:

La défense des services publics

La transition écologique

La lutte aux inégalités

Le parti reconnaît que le confinement a fait mal. Depuis plusieurs mois, la Coalition avenir Québec de François Legault domine dans les sondages. QS est bon dernier et a perdu des plumes depuis les élections.

La chef parlementaire Manon Massé l’a reconnu devant les membres. Des gens se demandaient «où était» l’aile parlementaire durant la pandémie. «Il n’y avait que la CAQ» qui dominait l’espace médiatique, a laissé tomber Mme Massé.

Pour Gabriel Nadeau-Dubois, l’abandon de l’«Ultimatum 2020», où le parti menaçait de bloquer les travaux parlementaires si le gouvernement Legault ne rehaussait pas son plan de match électoral, n’est pas un constat d’échec. «Est-ce la chose à faire pour n’importe quel parti politique de ne pas considérer une pandémie mondiale? Ça aurait été une mauvaise décision. Ça aurait été du dogmatisme, on aurait été entêtés», a lancé M. Nadeau-Dubois.

La relance de Québec solidaire passe donc par des propositions politiques. «La solidarité est l’un des remèdes à la crise», a-t-il indiqué.

Québec solidaire pourfend les mesures d’austérité des 25 dernières années, responsables du triste bilan de la pandémie au Québec dans les CHSLD, selon M. Nadeau-Dubois. Il a rappelé la proposition d’un impôt de pandémie pour les grandes entreprises et promet de diffuser une série d’idées dans les prochains mois.

Québec solidaire ne met pas de côté l’environnement, mais va aborder ce thème dans un contexte de relance économique verte. Déjà, il s’en prend à la CAQ et au ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, qui préfère aider «la bijouterie Birks, Guy Laliberté et ses amis milliardaires, et Amazon», plutôt que d’aider les Québécois à se sortir de la crise.