Refus de porter le masque dans les lieux publics fermés: des amendes pour les récalcitrants

Les policiers du Québec peuvent désormais émettre des constats d'infraction aux personnes qui refusent de porter le masque dans les lieux publics fermés.

• À lire aussi: COVID-19: amendes salées pour les contrevenants

• À lire aussi: Des influenceurs canadiens causent une fête illégale

Le montant des amendes est de 400 $, mais pour les récidivistes le montant pourrait grimper jusqu’à 6000 $.

Jusqu'ici, seuls les commerçants s'exposaient à des amendes si des clients ne portaient pas de couvre-visage.

Le premier ministre François Legault a dit vouloir responsabiliser les gens, alors que le nombre d'infections est en hausse depuis quelques jours au Québec.

«On ne peut pas accepter que quelques individus irresponsables mettent à risque toute notre société au Québec. [...] Je pense que c’est le temps de sévir», a déclaré le premier ministre en point de presse.

Le cabinet de la ministre de la Sécurité publique indique que l’échelle exacte des amendes doit encore être fixée par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Un pouvoir discrétionnaire aux policiers

Les patrouilleurs peuvent donc depuis samedi remettre des constats d’infraction sur-le-champ aux récalcitrants, sans passer par le DPCP.

Cependant, six étapes doivent être respectées avant de remettre un constat d'infraction en bonne et due forme, le cas échéant.

Voici ces étapes:

1. Constater l’infraction

2. Consigner l’espace, la disposition des lieux

3. Demander à l’individu de se distancier à plus de 2 mètres

4. Laisser le temps à l’individu de le faire

5. En cas de non-collaboration, indiquer à l’individu à quoi il s’expose

6. En cas de non-collaboration, procéder à la remise d’un constat d’infraction

«La première chose qui doit être utilisée dans notre coffre à outils, c’est la sensibilisation et l’information et, ensuite, pour les gens qui ne veulent pas collaborer, ce sera le constat», a expliqué samedi François Lemay, président de la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec.

En soutien à la Santé publique, le SPVM se joint à l’ensemble des corps policiers du Québec dans l’application du... Publiée par Service de police de la Ville de Montréal - SPVM sur Samedi 12 septembre 2020

M. Lemay précise que dans un contexte où une personne récidiviste ne se plierait pas aux lois en vigueur et refuserait de protéger autrui, les policiers peuvent remplir un constat général et ainsi demander au DPCP de donner une plus grande contravention.