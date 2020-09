Six mois de pandémie: «honorer la mémoire des personnes disparues» - Valérie Plante

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a exhorté samedi les Montréalais à ne pas oublier les nombreuses victimes de la COVID-19.

Six mois après le début de cette crise sanitaire «sans précédent», Mme Plante a tenu à rendre hommage à ceux qui ont perdu leur bataille contre la maladie ainsi qu’à leur proche.

«Je nous invite à prendre un moment pour honorer la mémoire des personnes disparues, et à tendre une main, même à distance, à celles et ceux qui vivent un deuil», a-t-elle fait savoir dans un message publié sur sa page Facebook.

Mme Plante a rappelé qu’il y a six mois, elle lançait un appel à la solidarité. À la veille d’une possible seconde vague, elle a soutenu que son invitation à l’entraide et l’ouverture à l’autre restait toujours d’actualité.

«Je nous invite toutes et tous à prendre soin de notre santé mentale et de nos proches, et à poser des gestes simples, comme appeler ou texter les personnes dans notre entourage qui semblent affectées dans la pandémie», a-t-elle ajouté.

Elle a aussi eu un mot pour les anges gardiens, tenant à remercier «chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont œuvré sans arrêt à nous garder en sécurité, en santé et qui continuent encore aujourd’hui».

Si Valérie Plante a rappelé que la «bataille contre la COVID-19 n’est pas finie», elle s'est voulu rassurante. «J’ai confiance qu’on saura la gagner. Et on le fera ensemble, en ne laissant personne derrière».