Un autre duel défensif à l’avantage des Stars

Une fois de plus, les Stars de Dallas et les Golden Knights de Vegas ne se sont laissé aucun espace sur la glace et la formation texane en a profité pour l’emporter au compte de 2 à 1, samedi à Edmonton.

Devant la cage des Stars, le gardien Anton Khudobin a été presque parfait avec une performance de 32 arrêts sur 33 tirs. Il a été particulièrement occupé lors du premier engagement, lui qui a dû faire face à 13 lancers lors de cette période.

Seul Alec Martinez a été en mesure de déjouer le portier russe. Lors d’un avantage numérique en deuxième période, le défenseur a tiré un boulet de canon qui a terminé sa course dans le fond du filet des Stars. Il s’agissait aussi du premier but du match.

À l’autre bout de la patinoire, Robin Lehner n’a pas beaucoup de choses à se reprocher, lui qui a repoussé 18 des 20 rondelles dirigées vers lui.

Moins de quatre minutes après la réussite de Martinez, Joe Pavelski a joué de chance pour créer l’égalité. L’attaquant a vu son tir du revers dévier sur le bâton de Reilly Smith avant de virevolter par-dessus l’épaule de Lehner. Jamie Benn est celui qui a inscrit le but vainqueur, moins d’une minute avant la fin du deuxième tiers. Il a profité d’un avantage numérique pour tromper la vigilance de Lehner.

La formation texane a aussi été particulièrement efficace en désavantage numérique, limitant ses adversaires à un seul but en cinq occasions, malgré un passage de près d’une minute à court de deux hommes.

Les Stars prennent ainsi une avance de 3 à 1 dans la série. Ils auront la chance d’éliminer la formation du Nevada dès lundi, lors du cinquième match.