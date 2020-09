Un nouveau parc pour apprendre le vélo à Montréal

Les jeunes enfants qui souhaitent apprendre les rudiments du vélo pourront le faire dans un tout nouveau parc d’éducation cycliste, situé dans le parc La Fontaine, à Montréal.

Cet espace, présenté comme un des premiers du genre au Québec, a été inauguré samedi. Le Jardin du Petit Monde à Bicyclette est situé sur la rue Calixa-Lavallée Nord et offre aux enfants de 2 à 12 ans un endroit protégé pour apprendre les bases des comportements sécuritaires sur la route.

Le projet a été réalisé en collaboration avec Vélo Québec, avec le soutien de La Pépinière | Espaces collectifs, la Ville de Montréal et la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal.

«L’inauguration de ce parc est un exemple concret de la collaboration entre différents partenaires pour assurer la sécurité des piétons et des cyclistes», a expliqué Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme et du transport à la Ville de Montréal.

Ce dernier a souligné que «l'apprentissage des meilleures pratiques cyclistes dès l’enfance permet aux jeunes de grandir avec des habitudes de déplacements sécuritaires».

De son côté, Magali Bebronne de Vélo Québec a souligné que son organisme diffusera dans les prochains mois un Guide d’implantation des parcs d’éducation cycliste, rappelant les bienfaits de la mobilité active et autonome des enfants.

«Nous savons les municipalités de plus en plus curieuses et désireuses d’offrir aux familles des lieux d’apprentissage de ce type. Nous espérons que ce nouvel outil répondra à leurs questions et, qu’elles seront nombreuses à suivre l’exemple du Plateau-Mont-Royal ou de la ville de Drummondville», a-t-elle ajouté.

Soulignons que Drummondville a inauguré un parcours de vélo éducatif, en avril dernier.