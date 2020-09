Aline Chrétien, épouse de Jean Chrétien, est décédée à 84 ans

L’épouse de l'ancien premier ministre du Canada Jean Chrétien, Aline Chrétien, est décédée samedi matin à son domicile du lac des Piles à l'âge de 84 ans.

Mme Chrétien laisse ainsi dans le deuil son époux des 63 dernières années, elle qui s'était mariée avec Jean Chrétien en 1957. Elle laisse aussi dans le deuil ses trois enfants, Michel, France et Hubert, et ses petits-enfants et amis.

«Arlene et moi envoyons nos plus sincères condoléances à Jena Chrétien et à sa famille après cette triste nouvelle. Nous avons eu le plaisir de connaitre Aline Chéritien pendant plus de 50 ans, et sa dignité, sa gentillesse et sa générosité vont demeurer avec nous pour toujours», a commenté l'ancien premier ministre libéral de l'Ontario Bob Rae sur Twitter.

«J’adresse mes plus sincères condoléances à monsieur Jean Chrétien, à toute la famille et aux proches de madame Aline Chrétien qui les a quittés au cours des dernières heures», a renchéri le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet.

Aline Chrétien a donné son nom à une maison de soins palliatifs qui a ouvert ses portes à Shawinigan en avril 2018.