Comment faire valoir mes droits?

J’ai perdu un emploi très rémunérateur avec l’arrivée de la COVID. Pendant le confinement j’ai perçu la PCU qui m’a permis de surnager car je n’ai pas beaucoup d’argent en avant de moi. Puis au sortir du confinement, je me suis rapidement trouvé un emploi dans mon domaine, mais dans une entreprise non syndiquée où les salaires sont beaucoup plus bas que là où je travaillais avant.

J’ai accepté l’emploi, car j’avais trop peur de ne rien trouver dans mon domaine, même si le salaire était loin de faire mon affaire, en me disant qu’avec le temps, mes patrons réaliseraient bien que je vaux plus que ce qu’ils me donnent. Que feriez-vous à ma place pour faire valoir votre droit à un meilleur salaire ?

Anonyme

Avant de demander quoi que ce soit, je commencerais par me renseigner sur la situation financière de mes patrons afin de voir si une demande leur serait acceptable. Vous n’êtes pas sans savoir que de nombreuses petites et moyennes entreprises ne tiennent le coup que par miracle et grâce à la persistance des dirigeants qui sont prêts à tous les sacrifices pour perdurer. Si vous constatez qu’ils ont les moyens de mieux vous rémunérer et comme pour obtenir il faut exprimer son besoin, allez-y simplement en demandant ce qui vous semblerait juste comme salaire.