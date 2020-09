Comment guérir ma peine d’amour?

Je vais vous raconter mon histoire en espérant que vous ne me trouviez pas cinglée comme une de mes amies qui ne comprend pas pourquoi je pense encore à un type qui m’a joué un si sale coup de cochon.

Je fus très attirée par un collègue de travail tout juste avant la pandémie. On s’était vu quelques fois en cachette, car il a une conjointe et moi un conjoint. Pendant le confinement, alors que nous faisions du télétravail, nous avons correspondu régulièrement par message texte et il m’avait fait les plus belles promesses.

Puis de retour à la vie normale quand nous sommes retournés au bureau, il m’a fait savoir sans ménagement que notre affaire était terminée. À la côtoyer tous les jours, il a découvert qu’il aimait encore sa conjointe, et qu’il ne souhaitait plus lui jouer dans le dos. Puis il a ajouté qu’il ne se verrait pas en amour avec une fille du bureau, car c’était contre ses principes.

Ça m’a tellement jetée par terre que j’ai tenté d’avoir avec lui un peu plus d’explications afin de mieux comprendre son point de vue. Et c’est là que la vérité a éclaté. Devant mon insistance, il m’a jeté à la figure que « ...dans le fond, il ne m’aimait pas ! »

Qu’est-ce que vous voulez dire après ça ? À part crier votre peine à qui veut bien l’entendre. Mon problème c’est que je suis incapable de me le sortir de la tête. Pourquoi m’a-t-il manipulée de la sorte ? Qu’ai-je fait pour qu’il soit aussi méchant avec moi ? Pendant ce temps, mon couple va de plus en plus mal. Je ne sais plus si j’aime encore mon chum, mais je me sens incapable de le quitter quand je me sens aussi fragile.

Anonyme en peine d’amour

Comme ça se passe souvent dans les histoires d’amour, vous avez interprété ce qui s’est joué entre vous deux comme une promesse à long terme, alors que dans l’esprit de ce monsieur, vous ne représentiez peut-être qu’un petit penchant temporaire. Votre amie a raison, il faut cesser de creuser l’affaire pour éviter de vous faire encore plus mal. Prenez-en votre parti. Cette histoire est finie.

Peut-être serait-il temps de faire un grand ménage dans votre vie amoureuse. Car de toute évidence il y a des choses qui ne tournent pas rond, et il serait dommage de continuer à naviguer sur ce bateau sans en colmater les brèches ou encore prendre la décision de rompre.